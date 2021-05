Flere end 90 oliearbejdere savnes fortsat efter en pram har mistet fortøjningerne og sank under en cyklon, der ramte ud for Mumbai i Indien.

Den indiske flåde har reddet 177 af de 270 mennesker, der var ombord på prammen. De leder stadig efter overlevende, skriver BBC.

Tre andre pramme med omkring 700 mennesker ombord er strandet til havs, under cyklonen Tauktaes hærgen langs indiens vestlige kyst.

Foreløbig er der rapporteret om i hvert fald 24 døde på landjorden.

Brandfolk rydder op på vejen i Mumbai den 18 maj 2021 efter cyklonen Tauktae har ramt vestkysten af Indien. Foto: SUJIT JAISWAL Vis mere Brandfolk rydder op på vejen i Mumbai den 18 maj 2021 efter cyklonen Tauktae har ramt vestkysten af Indien. Foto: SUJIT JAISWAL Redningsfolk rydder op på gaden i Bhavnagar i Indien efter cyklonen har ramt byen. Foto: NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE Vis mere Redningsfolk rydder op på gaden i Bhavnagar i Indien efter cyklonen har ramt byen. Foto: NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE

Prammen ejes af ONGC, der er Indiens Olie og Gas Corporation. Den sejlede med personer, der skulle bruges til at bore efter olie offshore.

Da stormen ramte, rev prammens ankre sig løs, og den begyndte at drive.

En talsmand for den indiske flåde fortæller BBC, at den har send tre krigsskibe til undsætning for dem, der er fanget på yderligere tre pramme.

En af prammene, der tilsyneladende har last ombord, er gået på grund. Alle ombord er for øjeblikket i sikkerhed.

En motorcykel kører forbi en skadet bil i Mumbai den 18 maj 2021. Foto: SUJIT JAISWAL Vis mere En motorcykel kører forbi en skadet bil i Mumbai den 18 maj 2021. Foto: SUJIT JAISWAL En rickshaw kører forbi et skadet skilt i Mumbai. Foto: PUNIT PARANJPE Vis mere En rickshaw kører forbi et skadet skilt i Mumbai. Foto: PUNIT PARANJPE

En anden pram befinder sig 92 km fra kysten, og den har en olierig på slæb. 196 mennesker er ombord på den pram, og omkring 100 sidder fast på olieriggen.

Cyklonen var oprindeligt klassificeret om ekstremt farlig, da den ramte land sent mandag aften i delstaten Gujara. Dens vindhastigheder nåede op på 160 km i timen

Den gik forbi Mumbai, men prammene var ikke i stand til at gå i havn i tide.

Omkring 200.000 mennesker måtte evakueres i flere stater under cyklonen, der var den værste, som har ramt kysten ud for Gujarat siden 1998.