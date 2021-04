Telefonsvindlere er langtfra et nyt fænomen, men det hører alligevel til sjældenhederne, at de formår at svindle sig til 198 millioner kroner.

Ikke desto mindre var det tilfældet for en 90-årig kvinde.

Kvinden, der bor i et mondænt område i Hongkong, modtog i august sidste år et opkald fra en mand, der hævdede at være fra kinesisk politi. Manden påstod, at hendes identitet var blevet misbrugt i Kina, og fik på den måde overtalt hende til, at han måtte besøge hende.

Det skriver CNN.

Under besøget blev kvinden udstyret med en telefon, så hun kunne kommunikere med politiet via en sikker linje.

Men den sikre linje var ikke til politiet. Det var derimod en linje direkte til svindlere, som gentagne gange lykkedes med at overbevise hende om, at hun skulle overføre penge til to forskellige bankkonti.

Kvinden nåede at foretage i alt 10 overførsler, inden hun blev mistænksom i begyndelsen af det nye år. Den 2. marts tog hun selv kontakt til politiet, og 25. marts kunne politiet anholde en 19-årig mand, som de mistænker for at have været en del af svindelnummeret.

Manden er i øjeblikket løsladt mod kaution, men der forventes at ske flere anholdelser i sagen, skriver CNN.