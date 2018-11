For anden gang på en måned var lokale sikkerhedsstyrker under angreb i Libyen fredag. Ni personer blev dræbt.

Mindst ni medlemmer af sikkerhedstjenesten i Libyen er omkommet i et angreb i ørkenbyen Tazerbo i den sydøstlige del af landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge det lokale politi angreb medlemmer af den militante gruppe Islamisk Stat fredag en politistation. 9 personer blev dræbt og 11 personer bortført.

Blandt de bortførte er civile og en sikkerhedschef, oplyser politiet.

Tazerbo kontrolleres af den libyske nationalhær (LNA), der dominerer den østlige del af landet anført af hærleder Khalifa Haftar.

Det er tredje gang på kort tid, at sikkerhedsstyrker, der er loyale over for Haftar, angribes. Ingen har dog officielt taget skylden for angrebet.

I august blev 11 mennesker dræbt i et angreb af Islamisk Stat. Heriblandt var ni medlemmer af ANL.

Måneden efter mistede mindst fem mennesker livet i et angreb i den centrale Kufra-region. Også det angreb stod den militante gruppe bag.

Mere end 1400 kilometer væk, i hovedstaden Tripoli, findes hovedsædet for den FN-anerkendte regering, der ledes af Fayez al-Sarraj.

Libyen har været plaget af uro siden oprøret, der væltede Muammar Gaddafi i 2011.

Myndighederne har mistet kontrollen med det nordafrikanske land, der er plaget af store interne magtkampe.

Mange steder er det magtfulde militærledere, som bestemmer, hvad der er lov og orden. De samme ledere har nægtet at lade deres militser indrullere i politiet og de væbnede styrker.

Den militære leder Khalifa Haftar har tidligere gjort det til sin mærkesag at bekæmpe Islamisk Stat - særligt omkring den libyske by Benghazi.

Militante islamister, våbenhandlere og menneskesmuglere har de sidste år fået stor magt i det kaosramte land.

Men det lykkedes for den FN-støttede regering at tvinge Islamisk Stat ud af storbyen Sirte, der ligger ved Middelhavets kyst, i december.

Siden har Islamisk Stat taget skylden for få angreb i landet. Men armerede grupper fortsætter med at jage den militante organisation.

/ritzau/