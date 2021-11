De lokale havde allerede advaret om 'manden på legepladsen'.

Manden, der flere gange havde forsøgt at lokke små børn væk og op i sin lejlighed i den spanske by Logroño.

Men det spanske politi tog dem ikke seriøst, og så skete det, som bare ikke måtte ske.

Torsdag 28. oktober løb 9-årige Álex nemlig rundt i de tidlige aftentimer og legede på den føromtalte legeplads.

Den unge knægt elskede halloween og var iført den paryk, der et par dage efter skulle skræmme hans naboer og venner fra vid og sans, når han skulle klædes ud som den besatte Regan fra gyserklassikeren 'Exorcisten'.

Det nåede han dog aldrig.

På legepladsen befandt 'manden' sig nemlig også, og han tog kontakt til Álex i det korte tidsrum, hvor den lille drengs mor var væk fra stedet.

Den 54-årige mand, hvis borgerlige navn er Francisco Javier Almeida, formåede at lokke lille Álex med op i sin lejlighed tæt på legepladsen.

Vennerne alarmerede hurtigt de voksne i området om, at Álex var væk, og sammen med moderen skyndte de sig hen til lejlighedskomplekset, hvor de vidste, at Francisco Javier Almeida boede.

Inde i opgangen blev de mødt af et forfærdeligt syn.

Foran Francisco Javier Almeidas lejlighed sad den 54-årige mand med Álex i sine arme.

Men det var ikke liv i den lille dreng. Kort forinden var han blevet kvalt af Francisco Javier Almeida.

Álex havde kæmpet imod under kvælertaget, men de voksne kræfter havde vundet. Kort efter kunne politiet anholde den 54-årige mand, mens en ambulance på tragisk vis kunne køre drengeliget væk.

De lokale havde stimlet sammen foran Francisco Javier Almeidas lejlighed, og da politiet førte den anholdte mand væk, blev de mødt af tilråb og en rasende folkemængde.

En mand sparker ud efter en politibil i vrede efter drabet på 9-årige Álex Foto: Raquel Manzanares Vis mere En mand sparker ud efter en politibil i vrede efter drabet på 9-årige Álex Foto: Raquel Manzanares

Folkemængden kunne ikke tilgive, at de flere gange forgæves havde alarmeret politiet om drabsmandens forsøg på at lokke andre børn væk.

Men det skulle vise sig, at de lokale – og resten af spanierne – skulle blive endnu vredere, da de spanske medier i de efterfølgende dage satte flere ord på Francisco Javier Almeidas gruopvækkende fortid.

Fortiden blev også søndag oprullet af Berlingske.

Den nu 54-årige mands makabre historie begyndte i 1989.

Dengang lokkede han en 13-årig nabopige hjem til sig selv, og her udsatte han hende for en række grusomheder.

Francisco Javier Almeida, der var 22 år, bandt den unge pige til en stol og var tæt på at kvæle hende med en stram løkke, mens han onanerede ud over hende.

Det seksuelle overgreb kostede syv års fængsel, men da han igen var kommet ud, viste han sig fra en endnu mere uhyggelig side.

I 1998 udgav han sig at være en boligsøgende mand og mødtes med ejendomsmægleren María del Carmen López.

Men han havde skjulte hensigter. Da de midt i lejlighedsrundvisningen kom til soveværelset, tog han en kniv frem fra sin lomme.

Sørgende spaniere lægger blomster til minde om lille Álex, der mistede livet den 28. oktober Foto: JAVIER BELVER Vis mere Sørgende spaniere lægger blomster til minde om lille Álex, der mistede livet den 28. oktober Foto: JAVIER BELVER

Francisco Javier Almeida tvang ejendomsmægleren ned på sengen, snittede hende flere gange med kniven og voldtog hende.

Bagefter tog han kniven, og stak den direkte ind i hendes hjerte.

María del Carmen López var død.

Og så skruer vi tiden frem til i dag, hvor hele Spanien stiller ét spørgsmål:

Hvordan kan sådan en mand være på fri fod?

Francisco Javier Almeida fik 30 år for mordet på den unge ejendomsmægler, men efter 22 år blev han i april sidste år prøveløsladt.

Under afsoningen – og i interviews om prøveløsladelsen – har Francisco Javier Almeida vist gode intentioner, og derfor fandt man det forsvarligt at sætte ham fri igen.

Der var dog den betingelse, at de spanske myndigheder skulle følge den drabsdømte mand tæt, men det viser sig nu, at den kontrol har været mangelfuld, og at den lokale ordensmagt ikke engang var blevet oplyst om, at Francisco Javier Almeida var flyttet til Logroño.

Det har nu skabt en større diskussion i Spanien om, hvordan man skal håndtere så farlige mennesker.

»Det her skulle aldrig være sket. Den her onde morder skulle have været i fængsel for altid, og vi vil have ham til at rådne i fængslet og aldrig komme tilbage. Vi vil aldrig få vores Álex tilbage,« siger den lille drengs onkel, Gonzalo Martín, til avisen El Pais.