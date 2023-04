Lyt til artiklen

Hun var kun ni år, da hun blev ramt af en kugle, der var tiltænkt en anden, og døde.

Niårige Olivia Pratt-Korbel blev slået ihjel af 34-årige Thomas Cashman, da han forsøgte at en mand ved navn Joseph Nee ihjel i Liverpool.

Cashman havde forsøgt sig med et alibi, hvor han sagde, at han talte penge og røg en joint på mordtidspunktet, men et kronvidne i form af en tidligere elsker kunne fuldstændig gennemhulle forklaringen.

Vidnet har ifølge The Sunday Times fået flest dødstrusler i hele Merseyside Police' historie.

Thomas Cashman er kendt skyldig i mordet, men har endnu ikke modtaget sin dom.

En kilde i politiet, som mediet har talt med, fortæller, at kvindens vidnesbyrd har stor betydning for hele lokalsamfundet.

»Cashman er narkohandler og en voldelig kriminel. Det, at hun afgiver vidneforklaring mod ham, betyder alt – ikke kun for Olivias familie, men også for samfundet i Merseyside og Merseyside politienhed,« lyder det.

Kvinden fortalte i retten, at Cashman var mødt op på hendes adresse efter skyderiet og havde sagt, at han havde »skaffet Joey (Joseph Nee, red.) af vejen,« hvorefter han skiftede tøj.

Thomas Cashman er fundet skyldig i mordet på Olivia Korbel-Pratt, mordforsøg på Joseph Nee og for at have til hensigt at gøre voldsom skade på moderen, Cheryl Korbel.

Han forventes at få sin dom mandag.