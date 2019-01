Stifteren af verdens største investeringsforening, Vanguard Group, er død. John Bogle blev 89 år.

Den amerikanske investeringslegende John Bogle er død. Han blev 89 år.

Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af en pressemeddelelse fra hans firma Vanguard Group.

John Bogle lancerede i 1975 verdens første indeksfond, og Vanguard Group har siden vokset sig til at blive verdens største investeringsforening.

Han er kendt for at give individuelle investorer mulighed for præcist at kunne følge markedsudviklingen på forskellige finansmarkeder. Og for at promovere passive investeringer med lave omkostninger.

I danske medier er John Bogle flere gange blevet omtalt som "en levende legende i finansverdenen", "investeringslegenden" og "topinvestoren".

John Bogle døde onsdag af en kræftsygdom. Det oplyser hans assistent Michael Nolan til nyhedsbureauet Reuters.

Han har kæmpet med dårligt helbred i flere år og har blandt andet overlevet seks hjerteanfald. I 1996 fik han en hjertetransplantation.

På trods af problemer med helbredet har han fortsat været aktiv i ledelse og administration af Vanguard Group de senere år.

John Bogle, som ofte blev kaldt Jack, har skrevet flere bøger om investering, som har inspireret en bevægelse af investorer, der kalder sig "bogleheads".

- Jack gjorde mere for amerikanske investorer end noget andet individ, jeg nogensinde har mødt, siger milliardæren Warren Buffett i en meddelelse ifølge Reuters.

Ifølge Buffet har Bogle - ved at gøre investeringer med lave omkostninger populære - givet investorer "titusindvis af milliarder af dollar på lommen".

Bogle blev født i 1929 ind i en middelklassefamilie. I 1951 dimitterede han fra Princeton University, hvor han havde læst økonomi.

Han blev kort derefter ansat i virksomheden Wellington Management. Det var uenigheder om, hvordan virksomheden skulle drives, der i 1975 drev ham til at grundlægge sin egen investeringsforening.

/ritzau/