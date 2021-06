Politiet i Thailand har reddet 88 makakaber fra at ende som middagsmad efter en rutinetjek af en pickupvogn. Den var oprindeligt meldt stjålet, og den havde falske nummerplader.

Efterforskerne fra politistationen i Sri Maha Phot i provinsen Prachin Buri havde ingen idé om, at deres handling i torsdags ville ende på lige præcis den måde. Det skriver Bangkok Post.

Deres mission på dagen var simpelthen at stoppe den stjålne pickup. Det skete, efter at efterforskere havde fastslået, at den faktisk befandt sig i provinsen.

Politiet fandt pickupen kørende på en vej nær en station, og de satte straks en jagt i gang. Bilen blev tvunget til at stoppe, og chaufføren, den 25-årige Panupong Jusing, blev anholdt. Blandt andet fordi pickupen havde hele tre sæt falske nummerplader med.

Chaufføren Panupong Jusing fremviser to af de tre falske nummerplader bag den stjålne bil. Til højre står politibetjenten Gunjira Norrasan, som er specialist i stjålne køretøjer. Foto: Crime Suppression Division Vis mere Chaufføren Panupong Jusing fremviser to af de tre falske nummerplader bag den stjålne bil. Til højre står politibetjenten Gunjira Norrasan, som er specialist i stjålne køretøjer. Foto: Crime Suppression Division

Så fandt politiet til sin store overraskelse 88 levende makakaber. De var i en skrækkelig tilstand, og de befandt sig i plastikbure på ladet af pickupen. Andre 14 makakaber var døde undervejs i transporten.

Under efterforskningen sagde Panupong, at han havde fået 600 kroner for at transportere dyrene til en kunde i Sa Kaeo. Derfra ville de blive kørt over landegrænsen til Cambodia for at ende som middagsmad.

Chaufføren har tidligere lavet to leverancer af dyr til kunden, før det tredje forsøg gik galt. Det fremgår at politirapporten.

Makakaber er på listen over truede dyr i Thailand. Nu forsøger efterforskerne at finde frem til flere, der transporterer de truede dyr.

Chaufføren af den stjålne bil står i midten, men fire politibetjente står ved siden af. Foran dem alle er de 88 makakaber i deres plastikbure. Foto: Crime Suppression Division Vis mere Chaufføren af den stjålne bil står i midten, men fire politibetjente står ved siden af. Foran dem alle er de 88 makakaber i deres plastikbure. Foto: Crime Suppression Division

Ifølge politiet håber de snart at kunne anholde flere i sagen.

I mellemtiden bliver de overlevende aber passet i et naturreservat.