Ligene af 87 elefanter er blevet fundet i Botswana, hvilket er det største tilfælde af krybskytteri i Afrika nogensinde.

Ifølge BBC blev den gruopvækkende opdagelse gjort nær et kendt reservat i Botswana. Det sker bare få måneder efter, at landets hidtidige enhed til bekæmpelse af krybskytteri er blevet nedlagt

Ifølge eksperter har nedlægningen af anti-krybskytterne medført, at der nu er åben jagt på elefanter, så krybskytter uden problemer kan nedlægge de prægtige dyr for at få fat i de værdifulde stødtænder.

»Jeg er i chok. Jeg er totalt forbavset. Omfanget af elefant-krybskytteri er med afstand det største, jeg har set eller læst om noget sted i Afrika indtil nu, siger forsker, Mike Chase fra Elephants Without Borders, der opdagede de dræbte elefanter ved en overflyvning,« til BBC.

Botswana, der med 130.000 elefanter er den nation i verden, der har flest af de store pattedyr, har længe undgået massakre på dyrene på grund af anti-krybskytterne. Men i maj blev enheden nedlagt uden forklaring fra den netop tiltrådte præsident Mokgweetsi Masisi.

Ifølge Mike Chase må han og Elephants Without Borders nu finde nye måder at forhindre fremtidige elefantdrab.

»Det er klart, at vi skal gøre mere for at stoppe omfanget af det, vi opdager på vores undersøgelser,« siger han.