Udvikling på det amerikanske jobmarked kaldes "lettere skuffende" - et halvt år inde i viruskrisen.

860.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge. Der var blandt økonomer ventet 850.000 nye ledige. Det skriver AFP.

I Dansk Erhverv siger seniorøkonom Kristian Skriver, at der er tale om et fald på 33.000 sammenlignet med den foregående uge.

- Sidste uge var tredje uge i træk, hvor antallet af ansøgninger var under en million. Det er glædeligt nyt. Der er nu tegn på, at det amerikanske arbejdsmarked har lagt de værste uger bag sig, siger han og tilføjer:

- Men jeg må dog konstatere, at der fortsat vanvittigt mange amerikanere, der melder sig ledige. Da Finanskrisen var på sit værste i 2009, meldte 665.000 amerikanere sig ledige. Det er positivt, at vi ikke ser en forværring.

Kristian Skriver pointerer, at det omvendt er bekymrende, at der ikke sker en større bedring af det amerikanske jobmarked på nuværende tidspunkt.

- Her et halvår inde i viruskrisen er der fortsat fire gange så mange, der søger om arbejdsløshedsunderstøttelse, end før krisen. Det tyder på, at genopretningen af det amerikanske jobmarked går i et lavt gear.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, kalder tallene "lettere skuffende", eftersom der var ventet 850.000 ansøgninger.

- I det store billede er der fortsat tale om et enormt højt antal arbejdsløshedstilmeldinger, som end ikke de voldsomste uger under finanskrisen kunne måle sig med, hvilke aldrig nåede op over 700.000 personer om ugen, fremhæver Jeppe Juul Borre.

- I begyndelsen af coronakrisen nåede det ugentlige antal nytilmeldinger til imidlertid næsten op på syv millioner. Jeg synes ikke, at de her tal smager særlig godt, og det er en skrøbelig drejning, som genopretningen har taget på det seneste.

Han siger, at der er alvorlige tegn på, at der er sket en opbremsning i den fremgang på arbejdsmarkedet, der er set de seneste fire måneder.

- Det er bekymrende. Så man skal virkelig passe på med ikke at stirre sig blind på det lavere antal i dag end i starten af krisen, fordi vi taler altså om et fortsat ekstremt højt antal personer. Samtidig ser vi, at mange også tilmelder sig den særligt etablerede arbejdsløshedsunderstøttelse i forbindelse med coronakrisen.

