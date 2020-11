Frankrig når op på sit største antal døde med covid-19 på et døgn siden 15. april.

854 er døde i Frankrig med covid-19, og der er 36.330 nye smittede fra mandag til tirsdag.

Det oplyser de franske sundhedsmyndigheder.

Det er det højeste antal døde på et døgn siden 15. april.

Det er over dobbelt så mange, som blev meldt døde mandag, nemlig 416. Det høje tal skyldes til dels, at antallet af døde på plejehjem bliver opgjort to gange om ugen - tirsdag og fredag.

Det bringer det samlede antal af døde med covid-19 i Frankrig op på 38.289.

Men antallet af smittede er faldet fra 52.518 mandag til 36.330 tirsdag.

Antallet af indlagte på intensivafdelinger er i det forløbne døgn steget med 148 til 3878.

Frankrig genindførte fredag en national nedlukning. Kun skoler og arbejdspladser vil være åbne. Indkøb til almindeligt forbrug er også tilladt. Arbejde, der kan udføres hjemmefra, anbefales.

Det er også tilladt at motionere - dog maksimalt en time om dagen. Det koster cirka 1000 kroner i bøde at bryde reglerne.

Det sker i et forsøg på at få den galopperende coronasmitte under kontrol.

Paris og regionerne i nærheden risikerer i de kommende dage at blive omfattet af et natligt udgangsforbud. Der er irritation hos myndighederne over, at alt for mange mennesker blæser på nedlukningen.

Frankrig oplevede den første nedlukning fra den 17. marts til den 11. maj. Da var der frygt for, at det franske hospitalsvæsen ville blive tvunget i knæ af de mange indlagte med covid-19.

/ritzau/Reuters