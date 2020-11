Frankrig når op på sit største antal døde med covid-19 på et døgn siden 15. april.

854 er døde i Frankrig med covid-19, og der er 36.330 nye smittede fra mandag til tirsdag.

Det oplyser de franske sundhedsmyndigheder.

Det er det højeste antal døde på et døgn siden 15. april.

Det er over dobbelt så mange, som blev meldt døde mandag, nemlig 416. Det høje tal skyldes til dels, at antallet af døde på plejehjem bliver opgjort to gange om ugen - tirsdag og fredag.

Det bringer det samlede antal af døde med covid-19 i Frankrig op på 38.289.

Men antallet af smittede er faldet fra 52.518 mandag til 36.330 tirsdag.

/ritzau/Reuters