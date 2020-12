- Det er en markant stigning, som peger på forværring i USA's økonomi, siger analytikere.

I sidste uge har yderligere 853.000 amerikanere søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse. Det forventede antal var 712.000.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, er der tale om en markant stigning, som peger på forværring i USA's økonomi.

- Det er tredje uge ud af de sidste fire, hvor det går den gale vej.

- Stigningen over den seneste uge er ganske markant, siger han i en skriftlig kommentar og tilføjer, at der er 145.000 flere nye understøttelsesansøgninger i forhold til ugen før.

- Vi ser det højeste niveau af nye ansøgninger i månedsvis.

Frederik Engholm pointerer, at der ikke er noget at sige til, at flere søger om understøttelse i disse uger, fordi man i flere amerikanske stater er begyndt at reagere på den stigende smitte med stramning af restriktioner.

- Det gælder Californien, som var ude med stramninger over weekenden. Men generelt har USA været ganske sløve i optrækket.

- Antallet af smittede per 100.000 indbyggere ligger på godt 600 personer ugentligt i USA. Det er til sammenligning cirka tre gange så mange, som Frankrig, Tyskland og Storbritannien ligger på, siger Frederik Engholm.

I Dansk Industri siger cheføkonom Allan Sørensen, at tallene gør det klart, at coronakrisen igen strammer grebet om det amerikanske arbejdsmarked.

- Mange virksomheder har stadig brug for at sende medarbejdere hjem, og derfor ligger antallet af nyledige på et højt niveau, siger Allan Sørensen.

- Med næsten 1,5 million smittede i sidste uge, og et stigende antal døde bliver der formentlig indført flere restriktioner for at få coronasituationen under kontrol. Virksomhederne bliver derfor nødt til at afskedige endnu flere medarbejdere i løbet af vinteren, tilføjer han.

Der er etableret særlige pandemiske ledighedsprogrammer for de mennesker, der ikke har adgang til anden understøttelse, men disse programmer udløber sidst i december.

- 13 millioner ledige er omfattet af de pandemiske ledighedsprogrammer som udløber snart. Det haster med at få lavet en ny aftale inden jul, ellers vil mange amerikanere få store økonomiske udfordringer, siger Allan Sørensen, som henviser til at USA nu er Danmarks klart største eksportmarked.

Amerikanerne køber danske varer og tjenester for 170 milliarder kroner om året. Op mod 100.000 danske arbejdspladser er afhængige af eksporten til USA.

/ritzau/