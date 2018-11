Ruth Bader Ginsburg har igen kastet sig over arbejdet fra sin hospitalsseng i Washington, oplyser hendes nevø.

Ruth Bader Ginsburg, den 85-årige liberale dommer i USA's højesteret, er på benene igen, efter hun faldt og blev bragt på hospitalet med tre brækkede ribben.

Det oplyser hendes nevø.

- Det sidste, jeg har hørt, er, at hun er oppe og arbejder, for hvad ville hun ellers foretage sig, siger nevøen, Daniel Stiepleman.

Han tilføjer, at højesteretsdommeren er ved godt mod og "fortæller vittigheder".

- Jeg kan ikke love, at det er gode vittigheder, men det er vittigheder, siger han.

Ruth Bader Ginsburg, som med sine 85 år er den ældste af de ni højesteretsdommere, kom til skade i forbindelse med et fald i højesteretten onsdag.

Hun blev indlagt torsdag morgen, efter at hun havde været utilpas natten over. Det viste sig, at hun havde brækket tre ribben.

Ginsburg, som blev udpeget til højesteretten af præsident Bill Clinton i 1993, har i de seneste år oplevet en række helbredsproblemer.

Det har udløst spekulationer om, at hun vil blive den næste højesteretsdommer, der skal findes en afløser for.

Sker det, vil det blive tredje gang, at præsident Donald Trump får mulighed for at få godkendt en konservativ dommer til den meget magtfulde højesteret.

Senest skete det i sidste måned, da det under stor tumult i Senatet lykkedes at få godkendt dommeren Brett Kavanaugh. Dermed er fem ud af de ni højesteretsdommere konservative jurister.

Højesteretsdommere er udpeget på livstid.

Der har tidligere været gisninger om, at Ginsburg ønsker at træde tilbage på grund af alder og skrøbeligt helbred.

Demokraterne i USA satser på, at hun holder ud, indtil Trump er væk.

/ritzau/Reuters