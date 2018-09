Kampe i havnebyen Hodeidah er taget til. 73 houthi-oprørere og 11 soldater er dræbt i løbet af et døgns tid.

Khokha, Yemen. Luftangreb og kampe mellem Yemens stridende parter har kostet mindst 84 mennesker livet, efter at de FN-ledede fredsforhandlinger kollapsede lørdag.

Det oplyser hospitalskilder i Yemen.

I Hodeidah-provinsen, hvor kampene atter er blusset op, er 73 oprørere og 11 soldater dræbt i løbet af det seneste døgn.

Det er houthi-oprørerne, der kontrollerer provinsen.

Foruden de dræbte er snesevis af oprørere og mindst 17 soldater såret.

Koalitionen, der støtter Yemens regering, er rykket nærmere på Hodeidah. Havnebyen er af afgørende betydning. Det er her, at omkring 70 procent af Yemens import af fødevarer og nødhjælp kommer ind i landet.

Koalitionen, der også tæller styrker fra Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, gør klar til at tage kontrol med en hovedvej, der går fra hovedstaden Sana'a til havnebyen.

Det oplyser en militærkilde.

Hovedvejen er en vigtig forsyningsrute for houthierne.

De FN-ledede fredsforhandlinger kollapsede lørdag, efter at oprørerne ikke havde fået de garantier, de anså for nødvendige for at kunne sende en delegation til den schweiziske by Genève, hvor forhandlingerne foregik.

Omkring 10.000 mennesker er blevet dræbt, siden den saudiskledede koalition gik ind i konflikten i Yemen i marts 2015.

/ritzau/AFP