I en tid, hvor de fleste historier fra Italien handler om den frygtede coronavirus, er der nu en nyhed fra Støvlelandet af en lidt mere kulørt karakter.

Landets tidligere premierminister Silvio Berlusconi har nemlig slået op med sin 49 år yngre kæreste, Francesca Pascale.

Det oplyste hans parti Forza Italia i en officiel udtalelse onsdag.

Den nu 34-årig kvinde har været i et forhold til den kontroversielle politiker og forretningsmand siden 2012.

Den 34-årige Francesca Pascale, som har dannet par med Berlusconi de seneste år. (Akivfoto) Foto: TONY GENTILE Vis mere Den 34-årige Francesca Pascale, som har dannet par med Berlusconi de seneste år. (Akivfoto) Foto: TONY GENTILE

Men Berlusconi er tilsyneladende ikke mistet smagen for yngre kvinder.

Både italienske og internationale medier skriver nemlig, at Francesca Pascale er blevet skiftet ud med en endnu yngre model.

Den 83-årige tidligere medie-mogul, der gennem 17 år satte sit præg på italiensk politik på godt og ondt, sættes nu i forbindelse med den 30-årige Marta Fascina.

Den unge kvinde sidder i det italienske parlament for Forza Italia.

Marta Fascina fra Forza Italia, som nu sættes i forbindelse med Silvio Berlusconi. Foto: Instagram Vis mere Marta Fascina fra Forza Italia, som nu sættes i forbindelse med Silvio Berlusconi. Foto: Instagram

Silvio Berlusconi er - blandt meget andet - kendt for sin smag for kvinder. Han har to ægteskaber og et hav af romantiske forhold bag sig.

Francesca Pascale har ved en tidligere lejlighed sagt i et interview, at hun friede til Berlusconi hver eneste dag.

At dømme efter hendes udtalelser til den italienske avis La Republicca er bruddet kommet en smule bag på hende. Hun siger nemlig til avisen, at hun var 'forbløffet' over erklæringen fra partiet.

»Jeg vil altid have ham kær. Jeg ønsker ham al lykke i verden og håber, han finder en, som vil tage sig af ham, som jeg har gjort.«