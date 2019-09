Efter seks dage får norsk redningsskib tilladelse af Italiens nye regering til at sætte migranter i land.

Italienske myndigheder har givet tilladelse til, at 82 mennesker om bord på det norske redningsskib "Ocean Viking" får lov at gå i land på den italienske ø Lampedusa.

Det skriver hjælpeorganisationen Læger uden Grænser lørdag morgen på Twitter.

De 82 migranter blev reddet på Middelhavet for seks dage siden.

Italienske myndigheder har gennem længere tid nægtet "Ocean Viking" og mange andre redningsskibe at lægge til i italienske havne og lade migranterne komme i land.

Den tidligere indenrigsminister Matteo Salvini fra højrefløjspartiet Lega har stået for en meget stram kurs på migrantområdet.

Men Italien har netop fået en ny regering, og det italienske indenrigsministerium har tilladt, at "Ocean Viking" sætter migranterne i land på Lampedusa.

Det italienske nyhedsbureau Ansa skriver, at det endnu ikke er afgjort, om "Ocean Viking må lægge til kaj på Lampedusa, eller om migranterne vil blive sejlet fra redningsskibet til øen.

"Ocean Viking" sejler under norsk flag. Skibet drives af Læger uden Grænser og organisationen SOS Méditerranée.

For få dage siden blev en højgravid kvinde evakueret fra skibet.

I sidste måned reddede de to hjælpeorganisationer 356 mennesker fra synkende både på Middelhavet. Blandt dem var over 100 mindreårige. De endte med at få lov til at gå i land i Malta.

