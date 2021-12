I maj i år skete det, der ikke må ske på et operationsbord, på en klinik i Freistadt i Østrig.

En kirurg skulle amputere en 82-årig patients venstre ben ved låret på grund af skader fra en tidligere sygdom. Det skriver den østrigske avis Heute.

Patienten blev angiveligt bedt om at bekræfte, at benet skulle amputeres, men som følge af sygdommen havde han problemer med at udtrykke sig.

Og ja, du har nok gættet det. Kirurgen havde markeret det forkerte ben.

Den 82-årige fik altså amputeret sit raske ben, og det blev først opdaget to dage efter operationen. Og så fik manden også at vide, at man fortsat ville amputere det syge ben. Altså mistede han begge sine ben på uheldig vis.

Et andet østrigsk medie, Kurier, har talt kirurgen, der er blevet anmeldt for at amputere det forkerte ben. Den medicinske direktør for klinikken i Freistadt, Norbert Fritch, har udstedt en offentlig undskyldning for fejlen.

Sagen kom for retten første uge i december. Den dengang 82-årige mand var død, før retsmøderne blev afholdt, men hans enke valgte at køre sagen videre for ham.

Den 43-årige kirurg forklarede, at hendes handlinger skyldtes en »menneskelig fejl«. Men nævningetinget fandt hende skyldig i grov uagtsomhed og idømte hende en bøde på 2.700 euro eller knap 28.000 norske kroner. Derudover skal hun betale en erstatning på 5.000 euro - 44.612 danske kroner - til patientens kone.

Kirurgen har stadig mulighed for at anke dommen. Hun er nu begyndt at arbejde på en anden klinik.