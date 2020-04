Bilgiganten har genoptaget arbejdet på fabrik i Wolfsburg efter flere ugers nedlukning under coronakrise.

Den tyske bilgigant Volkswagen (VW) har mandag genoptaget produktionen på virksomhedens største fabrik, der ligger i den nordtyske by Wolfsburg.

Det oplyser VW i en pressemeddelelse mandag ifølge CNN.

Således er 8000 ansatte vendt tilbage til arbejdet, efter at produktionen har været lukket ned i flere uger under coronakrisen.

VW forventer at kunne producere 1400 biler i denne uge. Næste uge vil der blive skruet op for produktionen, hvor der ventes 6000 færdigproducerede biler.

VW understreger, at alle ansatte skal arbejde under stramme regler for hygiejne for at forhindre smittespredning.

Virksomheden glæder sig over, at samlebåndene nu igen kører på fabrikken.

- En gradvis genoptagelse af produktionen er et vigtigt signal til de ansatte, forhandlerne, leverandørerne og den brede økonomi, siger Ralf Brandstätter, driftsdirektør i VW's afdeling for personbiler.

- I forhold til at håndtere krisen er dette blot et første skridt. Der er brug for yderligere momentum for at stimulere efterspørgslen i Tyskland og resten af Europa, så produktionsniveauet løbende kan blive forøget, tilføjer han.

Virksomheden har indført nye retningslinjer for hygiejne for de ansatte. Samtidig skal de ansatte tjekke deres kropstemperatur hver morgen, før de møder på arbejde.

Volkswagen begyndte allerede tidligere i april at producere komponenter i flere tyske byer. Også på flere andre mindre fabrikker har virksomheden genoptaget produktionen.

I denne uge forventer Volkswagen i øvrigt at kunne genoptage produktionen i Portugal, Spanien, Rusland, Sydafrika og i Sydamerika.

/ritzau/