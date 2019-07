Tre hele byer med lige knap 800.000 beboere.

Så mange er onsdag blevet bedt om at søge i sikkerhed og evakuere på den japanske ø Kyushu som følge af et ekstremt regnvejr, der frygtes at kunne udløse både voldsomme oversvømmelser og dødelige jordskred.

Det skriver både Japan Times og Reuters.

Nogle områder på den sydlige ø, der er landets tredjestørste, har fået mere end 1.000 millimeter regn alene siden i fredags.

Yderligere 350 millimeter forventes at kunne falde frem til torsdag middag.

Enkelte steder forventer meteorologer, at der kan falde hele 80 millimeter regn - hvis ikke mere - i nogle timer, ligesom nogle områder menes at kunne få en hel måneds regn på blot et døgn.

De tre byer, der beboerne er blevet bedt om at søge ly, er Kagoshima, Kirishima og Aira.

»Vær venlige at gøre alt for at beskytte jeres liv,« lyder det fra den japanske premierminister Shinzo Abe.

Han beordrede samtidig militæret til at stå klar, hvis det bliver nødvendigt at iværksætte redningsoperationer.

Ifølge Reuters blev den japanske premierminister sidste år i juli stærkt kritiseret for ikke at have handlet hurtigt nok, da voldsom regn udløste flere jordskred og oversvømmelser i landet.

Mere end 200 mennesker mistede livet som følge af det voldsomme uvejr, der blev den værste vejrkatastofe i landet i 36 år.

Dengang faldt regnen hovedsageligt i områderne ved Hiroshima, Okayama og Ehime.