Politiet i Californien har lørdag været på en stor opgave, da 80 mennesker på samme tid stormede et stort varehus ejet af tøjfirmaet Nordstrom.

Det var et stort koordineret røveri, hvor de 80 tyve tog så meget de kunne bære i armene og løb ud i en masse biler, der holdt klar.

Det skete kort før klokken 20 lokal tid - klokken 11.00 dansk tid - og der blev tre personer anholdt. Én af de anholdte havde et skydevåben på sig.

Der mangler stadig en del anholdelser.

For at komme ind, havde nogle af de 80 personer blandt andet sprayet to ansatte i øjnene med peberspray.

Et vidne til episoden fortæller til mediet People, at det var som at se en scene fra en film.

Politiet i Walnut Creek - området i Californien, hvor tyveriet skete - holder et vågent øje på mistænkelig aktivitet, da man har en formodning om, at gruppen af tyve kan slå til igen. Derfor advarer de også virksomheder og beboere i området.

