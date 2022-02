Hun er blevet dømt til fængsel i et år og en dag. Det bliver straffen til den 80- årige nonne, der i årevis har stjålet hundrede tusinde dollar fra en katolsk grundskole i Los Angeles, USA.

I alt er der blevet stjålet for 825.338,57 amerikanske dollar.

Hun tog til Las Vegas for at spille pengene op, men nu skal hun afsone sin straf inde i et fængsel.

Søster Mary, der er døbt Margaret Kreuper, fik sin dom i mandags. Hun blev dømt for svig og for at have vasket pengene hvide. Det skriver New York Post.

Her ligger skolen i Los Angeles, der er blevet bedraget for over fem millioner danske kroner.

Nonnen blev også beordret til at betale 5,38 millioner kroner i erstatning for de penge, hun stjal, mens hun var skoleinspektør for skolen, der ligger i bydelen Torrance i Californien.

Anklagerne siger, at Kreuper, som var skoleinspektør på stedet i 28 år, trak penge ud for at betale sin spillegæld, som ejerne af skolen ellers aldrig ville have godkendt.

Kreuper undskyldte til fællesskabet under strafudmålingen mandag – og hun sagde sågar et Ave Maria til dommeren.

»Jeg har syndet, jeg har ikke overholdt loven, og jeg har ingen undskyldning,« sagde Margaret Kreuper ifølge LA Times.

Søster Mary skal i fængsel i et år og en dag, har dommeren bestemt i Los Angeles, USA.

Hun brugte mange af pengene på spilleture til Las Vegas og andre steder i det sydlige Californien, oplyser advokaten Poonam Kumar. Hun tog endda nogle gange andre nonner med på turene, hvor de brugte mange tusinder af skolens midler.

Margaret Kreuper erklærede sig skyldig i anklagerne i juli sidste år.

Poonam Kumar siger, at Kreuper var i stand til at undgå afsløring i mange år, fordi hun bruge nogle konti, som skolen troede var lukket. Hun deponerede beløb på de hemmelige konti, før de var blevet opdaget af den øvrige stab.

»Skolens administration vidste ikke engang, at der var disse ekstra midler, som hun kunne bruge,« siger Kumar.

Margaret Kreuper annoncerede, at hun ville stoppe som inspektør i 2018 – og så rullede lavinen.

Kreuper måtte bede to af de ansatte om at destruere dokumenter og tie stille med, at de var forsvundet.

Anklagerne bad om en dom på to år, men dommeren sagde, at han også kæmpede for at finde den rette dom til nonnen. Han sagde ovenikøbet, at hun var en særdeles god lærer.

»Hun blev medlem af søstrene som 18-årig, og hun har været lærer i 54 år,« siger forsvarer Mark Byrne. Nogle af eleverne fra skolen har oven i købet sendt breve, der forsvarer Kreuper.

Ifølge Bryne har de allerede givet søster Mary restriktioner på skolen. Hun kan ikke forlade skolen uden tilladelse, og hun skal have selskab, når hun går ud.

I løbet af de sidste tre et halvt år har hun været under husarrest – og det accepterer hun.

Efter dommen blev afsagt i mandags, blev Margaret Kreuper løsladt.

Men hun skal møde op den 7. juni for at begynder sin et år og en dags fængselsdom.