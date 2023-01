Lyt til artiklen

En af Skotlands rigeste kvinder Ann Gloag er blevet anklaget for menneskesmugling.

Det skriver flere medier blandt andet BBC.

Hendes mand, David McCleary, er ligeledes sigtet. Det samme er to andre familiemedlemmer.

Familien, der blev afhørt torsdag, afviser alle anklager.

Ann Gloag var med til at danne Stagecoach Group for over 40 år siden. Hun gik på pension i 2019.

»Ann Gloag bestrider kraftigt de ondsindede beskyldninger, der er blevet fremsat mod hende, hendes fond og medlemmer af hendes familie,« lyder det i en udmelding fra familien.

Den 80-årige Ann Gloags formue vurderes til at være på 730 millioner pund, svarende til godt 6,2 milliarder kroner.

Skotsk politi bekræfter, at fire personer er sigtet i forbindelse med efterforskning af menneskesmugling og brud på udlændingeloven, skriver the Scotsman.

Sagen skulle handle om personer, som er blevet bragt til Skotland i forbindelse med Ann Gloags velgørenhedsarbejde.

Sammen med sin daværende mand Robin Gloag, og sin bror, Brian Souter, dannede Ann Gloag transportvirksomheden Stagecoach Group i 1980.

Stagecoach udviklede sig til at blive et af landets største bus- og sporvognsselskaber med mere end 24.000 ansatte.

Hun gik på pension i 2019 og var på det tidspunkt Skotlands rigeste kvinde. Siden har hun brugt tiden på velgørenhedsarbejde over hele verden.

Hun blev i 2019 udnævnt til 'Dame commander of the Order of the British Empire', en af de højeste udmærkelser, man kan få i Storbritannien.