En 80-årig mand styrtede onsdag i døden under en vandretur på et bjerg i Skotland.

Faldet skete på bjerget Coire a' Bhasteir på øen Skye, skriver øens frivillige bjergredderorganisation, SCIO, på Facebook.

'Desværre var den erfarne mands skader dødelige,' lyder det i et opslag.

Ifølge STV News faldt manden knap 900 meter.

Både en redningshelikopter, 20 bjergreddere og flere forbipasserende bjergbestigere strømmede til for at hjælpe med at evakuere mandens lig fra bjerget.