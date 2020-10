En 80-årig mand fra Buffalo, New York, har mistet livet, efter han lørdag 26. september var involveret i et bar-skænderi med en mand, som brød reglen om at bære maske, når man bevæger sig rundt på beværtninger.

Ifølge New York Times er der tale om det første maskerelaterede drab i staten, men det er samtidig kulminationen på en generel stemning i USA, som bliver mere og mere anspændt, skriver avisen.

Offeret, 80-årige Rocco Sapienza, og den formodede gerningsmand, 65-årige Donald Lewinski, var begge alene på West Seneca bar, og i løbet af aftenen gik noget helt galt mellem parterne.

Vidner siger ifølge distriktsanklageren John Flynn, at Lewinski flere gange i løbet af aftenen undlod at iføre sig maske, når han gik rundt på baren. På et tidspunkt valgte Sapienza at konfrontere ham med det, hvilket fik Lewinski til at skubbe ham hårdt i brystkassen med begge hænder.

Offeret slog hovedet hårdt i gulvet, og genvandt aldrig bevidstheden. Han blev øjebikkeligt bragt til et traumecenter, og undergik blandt andet en hjerneoperation, men alt sammen forgæves og han døde af sine kvæstelser fem dage senere.

Donald Lewinski blev fredag anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab efter den mildeste paragraf, som kan give op til fire års fængsel. Han nægtede sig skyldig, og blev efterfølgende løsladt uden kaution, siger hans advokat, Barry Covert, til CNN.

»Videoovervågningen og vidneudsagnene, som vi har modtaget her til aften, viser tydeligt, at hr. Sapienza var den konfronterende part. Han forlod sin barstol og konfronterede min klient på en aggressiv måde. Det er bestemt en tragedie, at hr. Sapienza mistede livet. Min klient og hans familie vil gerne udtrykke deres varmeste tanker og sympati med hr. Sapienzas familie,« sagde advokaten i går, tirsdag.

Rocco Sapienza efterlader sig hustruen Anita, som ifølge parrets familie er i chok og har det forfærdeligt.

»Jeg er ligeglad med, hvad grunden var, du lægger aldrig hånd på en 80-årig og skubber på den måde. Min onkel Rocky skulle have udåndet i familiens skød og ikke på den måde,« siger offerets nevø, Blaine Riley, til CNN, som også har talt med offerets søn:

»Han var ikke bange for at irettesætte folk for at være dumme, opføre sig dumt. Hvis du kendte min far, ved du, at sådan var han. Og min far kunne snakke med alle, han var en meget venlig mand,« siger sønnen Richard Sapienza om sin far, der var tidligere marinesoldat og stålarbejder.

Ifølge New York Times sker episoden efter måneders spændinger i staten New York, som især i foråret var hårdt ramt af corona-pandemien. Dusinvis af ansatte i den offentlige transport er blevet overfaldet af passagerer uden mundbind, når de har påpeget, at det er påkrævet.

I New York City-bydelen Brooklyn mistede en kvinde i april måned livet i et venteværelse på et hospital, da hun blev overfaldet af en patient, som ikke mente, hun overholdt reglen om social distance.

På landsplan findes der talrige eksempler på butiksansatte, som må bryde ind i slagsmål mellem kunder, der er blevet uenige om coronarelaterede problemstillinger, og i Illinois blev en sikkerhedsvagt i et supermarked skudt og dræbt i maj måned, da han sagde til en kunde, at hans datter skulle bære maske.