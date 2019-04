En gammel mordsag lader nu til at være blevet opklaret, efter politiet i Virginia i USA, for nylig har fundet DNA-materiale, som knytter sig til mordet på to unge kvinder. En 80-årig mand er anholdt i sagen.

Manden, Ernest Broadnax, har siden 1990’erne boet i New York.

Det skriver New York Post.

De to unge kvinder, begge 19 år, Lynn Seethaler og Janice Pietopola, var på ferie og boede på motel, da de d. 20. juni 1973 brutalt blev myrdet.

Pietopola blev voldtaget, kvalt og skudt tre gange i højre side af hovedet, mens Seethaler blev skudt i kinden og slået på halsen med en vinflaske.

Ernest Broadnax skulle angiveligt være kravlet gennem vinduet på motellet for på den måde at få adgang til kvindernes værelse.

Otte andre kvinder blev dræbt i samme område af Virginia over de næste 12 år, og politiet regner med, at der var tale om en seriemorder.

Hvorvidt det er Ernest Broadnax, der står bag disse drab, vides endnu ikke. Alle kvinder var mellem 18 og 25 år.