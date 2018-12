Det er langt fra en ordinær tur, den 8-årige indoneser tager hver morgen for at komme i skole.

Med en rygsæk spændt på ryggen, begynder han den lange travetur med hænderne stukket ned i et par sandaler - for at beskytte dem mod forbrændinger.

Hans fødder er simpelthen for små. De er så deforme fra fødslen, at Mukhlis Abdul Holik kun når op til sine klassekammeraters livrem - når han står på sine hænder. Det skriver straitstimes.com.

Holik kravler fra sin landsby i West Java over knoldede stier og en gammel træbro, som han klarer helt alene med gummistøvlerne hængende fra de minutiøse fødder.

Den 8-årige Mukhlis Abdul Holik går de tre km til skole med hænderne sat fast i sandaler. Foto: CANTIGIE NUR FERDINAND

Den hjertevarme historie om Holik, er blevet en sensation i landet med 260 millioner indbyggere.

Den har sågar givet ham et møde med Indonesiens præsident Joko Widodo.

Aftalen med præsidenten kom i stand efter, at adskillige medier havde skrevet om hans tur til skolen og tilbage igen. Det er nemlig en tur på godt seks kilometer.

»Når vi ikke har så mange penge, så er han nødt til at klare sig selv. Han klager aldrig ... regnvejr eller solskin, han 'går' altid skole,« siger Holiks mor, Pipin som ligesom de fleste indonesere kun kendes ved det ene navn.

Den indonesiske skoleelev Mukhlis Abdul Holik må kravle til skole. Foto: CANTIGIE NUR FERDINAND

3. december - FNs internationale dag for personer med handicap - mødte Holik præsident Joko Widodo.

»Jeg spurgte Abdul, om han ønskede sig noget fra mig,« sagde Joko i en udtalelse.

»Jeg troede, han ville ønske en gave fra mig. Men han ønskede sig ikke noget. Alt, hvad han sagde, var, at han håbede at komme på universitetet en skønne dag.«

Til nyhedsbureauet AFP lægger den lille 'jernmand' dog ikke skjul på sine fremtidsdrømme:

Mukhlis Abdul Holik (th) går med sine hænder på jorden - også når han spiller fodbold med sine venner i Sekarwangi-landsbyen i West Java provinsen. Foto: CANTIGIE NUR FERDINAND

»Jeg ønsker at blive en brandmand, en doktor og en astronaut,« sagde han.