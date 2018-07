En otteårig pige fra Indien har døjet med voldsom hovedpine og epileptiske anfald i flere måneder. Nu har lægerne fundet frem til den chokerende årsag.



Det viser sig, at over 100 bændelormsæg gemte sig inde i den lille piges hjerne.

Ifølge lægerne, der behandlede pigen på Fortis Hospital i New Delhi, var en orm kommet ind i hendes blodcirkulation og på den måde nået op til hendes hjerne. Det skriver Fox News.

Ormen forårsagede en massiv hævelse, og da hun blev indlagt, var hun næsten ikke ved bevidsthed.

Modelbillede. Her ses bændelormen i en tarm. Foto: Scanpix/Shutterstock Vis mere Modelbillede. Her ses bændelormen i en tarm. Foto: Scanpix/Shutterstock

Rask igen

Ifølge Statens Serum Insitut opstår bændelormsinfektion som regel ved indtagelse af mad og drikke, som er inficeret af parasitter. I pigens tilfælde oplyses det, at synderen formentlig har været noget råt eller dårligt tilberedt svinekød.



Heldigvis kom hun hurtigt på benene igen, efter lægerne havde behandlet hende, og hendes forældre fortæller, at deres datter allerede er tilbage i skole.



»Vi havde absolut ingen idé om, at vores raske og glade datter nogensinde kunne få sådan en forfærdelig sygdom. Men vi har været ekstremt heldige med at få den rette behandling,« siger pigens far.