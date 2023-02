Lyt til artiklen

En australsk dreng på otte år er død, mens han var på ferie med sin familie i tropeøstaten Fiji.

Drengen Cairo Winitana fra Sydney var på ferie med sin familie på en resort på vestkysten af Fijis hovedø.

Det var formentlig et elektrisk stød, som kostede ham livet. Det mener politiet i hvert fald.

Politiet siger, at han blev fundet liggende bevidstløs nær en blomsterhave på hotellet sidste torsdag. Det skriver BBC.

Han blev straks kørt på hospitalet i den nærliggende by Nadi, men det lykkedes ikke at genoplive ham.

»Vi fik i første omgang besked på, at barnet havde fået et elektrisk stød. Vi skal imidlertid have en obduktion til at fastslå det endeligt,« siger politiet.

I et opslag på Facebook siger hans mor, Amber de Thierry: 'Jeg elskede min søn fra det øjeblik, jeg fandt ud af, at jeg bar ham i min mave – og jeg vil altid elske ham.'

Familien skal nu have ham med hjem til Australien, og til det formål har et medlem oprettet en fundraiser.

Cairo vil blive husket som 'en genert lille fyr, som elskede australsk fodbold', hedder det fra klubben, hvor han spillede: rugbyklubben Milperra Colts.

En talsmand for resorten beskrev døden som en tragisk hændelse og udtrykte sin dybeste medfølelse med familien.