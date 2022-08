Lyt til artiklen

Gamle russiske monumenter er blevet revet ned på stribe efter Ruslands invasion af Ukraine.

Og nu er et 79 meter høj Sovjet-monument blevet revet ned i Letlands hovedstad, Riga.

Monumentet har stået i hovedstaden siden 1985, hvor det blev rejst til ære for Den Røde Hærs sejr over Hitler og Nazityskland, men har nu måtte lade livet på grund af Ruslands invasion af Ukraine. Det skriver flere medier herunder AP.

Nedrivningen fik stor opmærksomhed fra befolkningen, hvor hundredvis af mennesker så til fra lang afstand. Du kan se nedrivningen øverst i artiklen.

Flere viftede med lettiske flag, jublede og klappede, da det søjleformede monument ramte jorden tungt.

Den lettiske udenrigsminister, Edgars Rinkevics, har efterfølgende skrevet på sin Twitter-profil, at nedrivningen af monumentet, dermed er med til at 'lukke endnu et smertefuldt kapitel i historien' og det lettiske folk nu 'kan se frem mod en bedre fremtid'.

Ruslands ambassadør i Litauen, Mikhail Vanin, mener, at nedrivningen er sket på »den mest fornærmende måde for vores land.« Han kritiserer herefter de lettiske politikere for angiveligt at have sagt, at betonen ville kunne genbruges til vejarbejde.

I Danmark har man ikke revet nogle monumenter ned, men en obelisk ved den russiske kirkegård i Allinge blev malet med farverne i det ukrainske flag – gul og blå – af ukendte gerningsmænd.