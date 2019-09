En tur til Skansen-Akvariet i Stockholm med vennerne endte helt galt for en 79-årig svensker.

Manden ved navn Lars Liedegren havde i forbindelse med akvarie-besøget stillet sig op på en afsats ved krokodillerne for at holde en tale.

Det så en af krokodillerne som en oplagt muligt for en ekstra godbid, så den hoppede op og satte tænderne i hans venstre arm. Det skriver Aftonbladet.

Den 79-årige mand fortæller det svenske medie, at han satte i et skrig, og at det føltes som om, at krokodillen prøvede at trække ham ind over glasset.

Hændelsen fandt sted den 20. august, og alle tilstedeværende gik i chok, fortæller svenskeren.

»Det var som at slukke for al lyset i en by. Der var helt stille. Man kunne kun høre mig skrige,« siger han til Aftonbladet.

Ved hjælp af en kost lykkedes det nogle af de tilstedeværende at få krokodillen til at give slip på Lars Liedegren.

De forsøgte derefter at stoppe den voldsomme blødning fra biddet i hans arm.

Lars Liedegren blev siden hastet til hospitalet, hvor han blev opereret med det samme.

Armen var dog ikke til at redde, og den blev derfor amputeret lige over albuen.

Lars Liedegren har efterfølgende lidt af voldsomme fantomsmerter og tager smertestillende medicin.

Han skal desuden til at lære helt lavpraktiske ting på ny - såsom at tage strømper på med kun én hånd.

Han fortæller dog til Aftonbladet, at han har forsøgt at holde humøret oppe.

Han har endda været en tur tilbage til Skansen-Akvariet for at forhindre, at hændelsen vil traumatisere ham.

Han afviser, at han var bange, da han så krokodillerne igen.

»De (krokodillerne, red.) lå der bare. De lignede gipsfigurer. Hvis man ikke havde vidst bedre, kunne man tro, de var lavet af sten. Men på samme tid kan det også godt føles som om, at krokodillen stadig har fat i min skulder, og at den følelsesmæssigt bider mig hele tiden.«