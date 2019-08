Hun har fodret katte i nabolaget i årevis. Det gør hende glad og bringer lidt liv ind i hendes hverdag.

Nancy Segula har ellers været ensom, især siden hendes mand døde i 2017.

Men nu har en dommer i Ohio, USA, fortalt hende, at ikke alene var det ulovligt at fodre vilde katte, der hvor hun boede. Hun skal også 10 dage i fængsel for 'forbrydelsen'.

Dommeren Jeffrey Short idømte Segula de 10 dages fængsel, efter at hun havde fået mindst fire advarsler forinden.

»Der har været omkring seks-otte voksne katte, og nu kommer der også killinger,« har Segula fortalt cleveland.com.

»Jeg savner mine egne katte. De er gået bort. Min mand er også gået bort. Jeg er ensom, så kattene og killingerne udenfor hjælper mig med at komme over savnet.«

Dommer Jeffrey Short var afløser for dommer Jennifer Weiler den dag, han dømte den 79-årige dame til 10 dage i det lokale fængsel.

Da der er en del opstandelse over dommen, har Weiler udtalt til The Washington Post, at hun er klar til at høre alle om, hvad de mener om sagen.

Lige fra den dømte og hendes advokat, til anklageren og en repræsentant for dyrenes velfærd – for at afgøre, om fængsel nu også er den rette straf.

»Jeg vil forsøge at finde ud af, hvad der foregår, og så forsøge at lave en afgørelse, der giver mening under disse omstændigheder,« siger Weiler.

Nancy Segula har allerede betalt over 13.000 kroner i bøder for at fodre de vilde dyr.

I starten var hun ikke engang klar over, at der eksisterede en bestemmelse, der forbød fodring af dyr, man ikke selv ejede.

Segula selv synes også, at straffen er for hård for blot at hjælpe dyr til at få mad, siger hun til CNN.

»Det er for meget at give mig for det, jeg gør. Der er så mange mennesker i verden, der gør slemme ting,« siger hun.

Segulas søn, Dave Pawlowski, kunne ikke tro sine egne ører, da hans mor fortalte ham om dommen på de 10 dage.

»Jeg er sikker på, at folk godt ved, hvad der foregår i det fængsel,« fortæller Pawlowski til Fox 8.

»Og de har tænkt sig at sende min mor på 79 år derind?«