Den aldrende Samuel Little, som er dømt for tre drab, hævder selv, at han har stået bag 93 drab.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, knytter en 79-årig mand til drab på mindst 50 mennesker, hvilket gør ham til den mest aktive seriemorder i USA's historie.

Den 79-årige Samuel Little hævder selv, at han har stået bag 93 drab i perioden fra 1970 til 2005.

FBI har endnu ikke kunnet knyttet ham til mere end 50 drab, men FBI udtaler, at der er grund til at tro på, at hans tilståelse er troværdig.

- Ved mange af de pågældende drab blev ofrene, hvoraf de fleste var kvinder, dræbt ved en overdosis narko, knyttet til ulykker eller ikke fastlagte årsager, skriver FBI på en hjemmeside, som det amerikanske politi har oprettet om seriemorderen.

En del af de dræbtes lig er aldrig blevet fundet.

På hjemmesiden er der lagt en videooptagelse ud, hvor Little fortæller om drabene, og tegninger, som han selv har lavet, som angiveligt viser drabsofre.

Little blev fængslet på livstid i 2014, efter at være blevet dømt for tre drab.

- Selv om han allerede sidder i fængsel, er det vigtigt at opnå retfærdig for hvert eneste offer, så vi kan afslutte flest mulige sager, siger FBI's krimianalytiker Christie Palazzolo.

Samuel Little, der også er kendt under navnet Samuel McDowell, har været bokser. Han blev første gang pågrebet i 2012 på et center for hjemløse i delstaten Kentucky og udleveret til Californien for narkotikakriminalitet.

I Californien blev hans dna knyttet til tre uløste drabssager, som førte til at han blev dømt i 2014 for drab på tre kvinder i Los Angeles mellem 1987 og 1989. De var alle tre blevet slået og kvalt.

/ritzau/AFP