To er dræbt, tre er meldt savnet, og flere end 100 hjem er blevet ødelagt af flammer i Australien.

En lang række voldsomme skovbrande hærger i det østlige Australien.

Flammerne har natten til lørdag dansk tid krævet de første dødsofre. To personer er bekræftet omkomne.

Det oplyser premierministeren i delstaten New South Wales, Gladys Berejiklian, til The Guardian.

Hun frygter, at dødstallet vil stige yderligere.

Flere end 100 hjem er blevet ødelagt af de i alt 77 skovbrande, som fortsat brænder i New South Wales og delstaten Queensland.

42 af brandene er ude af kontrol, oplyser brandvæsenet.

Australiens premierminister, Scott Morrison, beskriver brandene som "forfærdelige".

- Brandene i New South Wales og Queensland er simpelthen forfærdende. Til de australiere, der har mistet alt: Vi er fortvivlede over jeres tab og vil være der for at støtte jer og hjælpe med genopbygningen, skriver han på Twitter.

