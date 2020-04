Antallet af dødsfald blandt coronapatienter ligger helt på niveau med de foregående dage i Italien.

766 mennesker smittet med coronavirus er omkommet i Italien i løbet af det seneste døgn.

Det oplyser de italienske sundhedsmyndigheder fredag.

Dagen før var tallet 760.

Med de seneste dødsfald er det samlede antal dødsfald blandt coronapatienter i Italien 14.681.

Italien er det land i verden, der er hårdest ramt af coronapandemien.

De daglige dødstal har tilsyneladende stabiliseret sig efter at have toppet på over 900 dødsfald.

I alt er knap 120.000 personer bekræftet smittet med virusset, siden det for første gang blev registreret i Italien 21. februar.

Det er en stigning på 4585 i forhold til dagen før.

Det er femte dag i træk, at antallet af nye smittetilfælde ligger mellem 4000 og 4800.

Den italienske regering håber, at smittespredningen nu er stagneret. Derefter er håbet, at smittekurven vil falde inden for den nærmeste fremtid.

Coronavirusset har kostet flere end 55.000 mennesker livet på verdensplan, siden det for første gang blev registreret i den kinesiske Hubei-provins i slutningen af 2019.

Siden har virusset spredt sig til hele verden. Italien er dog særligt hårdt ramt og står med sine knap 15.000 dødsfald for mere end 25 procent af alle dødsfald på verdensplan.

/ritzau/Reuters