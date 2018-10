Skudangreb mod synagoge i Pittsburgh kunne have kostet flere mennesker livet, siger overlevende i interview.

Squirrel Hill. Det er et mirakel, at skudangrebet mod en synagoge i Pittsburgh, USA, lørdag ikke kostede flere mennesker livet.

Det siger en af de overlevende, 76-årige Berry Werber, i et interview til nyhedsbureauet AP.

Sammen med fem andre søgte Werber tilflugt i et opbevaringsrum i synagogens kælder, da angrebet fandt sted.

Fra kælderen kunne gruppen høre, at skuddene på et tidspunkt stoppede. Det fik en ældre mand i 80'erne til at åbne døren for at se, hvad der foregik.

Men han nåede ikke ud ad døren, før han stod ansigt til ansigt med gerningsmanden, som skød ham på klos hold.

- Tre skud blev affyret, og så faldt han (offeret red.) bagover og ind i rummet, hvor vi befandt os, fortæller Berry Werber.

Gerningsmanden, der er identificeret som den 46-årige Robert Bowers, trådte hen over over liget af den ældre mand for at se, om der var andre i rummet.

Men da han ikke kunne se andre i mørket, gik han ud igen. Og det blev ifølge Berry Werber de fem tilbageværende medlemmer af synagogens redning.

I alt blev 11 mennesker dræbt i de cirka 20 minutter, skudangrebet varede De fleste var ældre mennesker, hvoraf den ældste var 97 år. De dræbte blev fundet forskellige steder i synagogen, der kalder sig Tree of Life.

Gerningsmanden havde forskanset sig i synagogen, da politiet nåede frem. Han blev ramt flere gange af politiets skud, lige som at han nåede at såre fire betjente, før han blev overmandet.

Han er fortsat indlagt på et hospital, hvor hans tilstand beskrives som stabil.

Politiet og anklagemyndigheden behandler i første omgang sagen som en hadforbrydelse, men siger, at grænsen til terror er hårfin.

Bowers havde umiddelbart efter tilbageholdelsen fortalt politifolk, at jøder begår folkedrab, og at han ønskede, at alle jøder skal dø.

Han havde medbragt et AR-15-gevær, der beskrives som et semiautomatisk stormgevær, og tre håndvåben, skriver avisen New York Times.

To muslimske grupper i USA har samlet 80.000 dollar ind til de overlevende og familiemedlemmer til de 11 ofre. Det svarer til cirka 520.000 kroner.

Indsamlingen er organiseret af de to amerikanske organisationer CelebrateMercy og MPower Change, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi ønsker at møde ondskab mod godhed, lyder det fra organisationerne.

/ritzau/