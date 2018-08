Redningsarbejdere i helikoptere er kommet 750 campister til undsætning, efter floder gik over sine bredder.

Paris. Redningsfolk i det sydlige Frankrig har torsdag reddet 750 campister i sikkerhed, efter at voldsomt regnvejr fik de nærliggende floder til at gå over deres bredder.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den voldsomme regn i regionen Gard fik redningsarbejdere til at komme fem campingpladser til undsætning i nogle tilfælde i helikopter.

Thierry Dousset, der er embedsmand i regionen, fortæller til den franske tv-station BFM-TV, at 750 personer er fløjet fra campingpladserne. Ifølge tv-stationen er en 70-årig tysker savnet.

Tyskeren befandt sig angiveligt i sin campingvogn, da vognen blev slæbt med af vandmængderne.

Ifølge myndighederne i regionen er fire tyske børn indlagt

/ritzau/