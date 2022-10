Lyt til artiklen

En sag, som har rystet Tyskland, har taget endnu en drejning de seneste dage.

Det skete i forbindelse med anholdelse af en 75-årig kvinde i delstaten Sachsen.

Kvinden går under navnet Elizabeth R, hvilket er normen i det tyske retssystem i forbindelse med navneforbud.

Hun blev anholdt i sit hjem i byen Flöha i Sachsen torsdag. Kort efter blev hun fløjet til Karlsruhe, hvor en dommer besluttede, at hun straks skulle varetægtsfængsles.

Årsagen til anholdelsen er dyster læsning.

Elizabeth R menes nemlig at stå i spidsen for en højreorienteret gruppe, som havde planer om at kidnappe den tyske sundhedsminister, Karl Lauterbach, og i den forbindelse muligvis dræbe hans bodyguards, hvis det blev nødvendigt.

Yderligere lå gruppen inde med planer om at angribe flere tyske kraftværker og på måde skabe nationale strømnedbrud i hele Tyskland.

Sagen tog sin begyndelse tilbage i april, hvor fire mænd fra den samme gruppe som Elizabeth R blev anholdt.

På tidspunktet for anholdelsen havde de en række kraftige våben i deres besiddelse. Og de skulle også have forsøgt at få fat i eksplosiver til at angribe kraftværkerne.

Gruppen, som hører til på den yderste højrefløj, har også forbindelse til coronabenægtere og antivaxxer-grupper i Tyskland.

Endnu står det ikke klart, hvor tæt på gruppen kom på at kunne udføre deres planer.

Men man skal tage sagen yderst alvorligt, siger en tysk terrorekspert ifølge The Guardian.

»Efterforskerne tager den her gruppe alvorligt, specielt efter man fandt ud af, at de havde kraftfulde våben og forsøgte at få fat i eksplosiver,« siger terrorekspert Holger Schmidt til mediet.