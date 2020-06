Den 75-årige demonstrant Martin Gugino, der i sidste uge blev skubbet omkuld af betjente i Buffalo og blev indlagt, har fået 'skader i hjernen'.

Sådan lyder det torsdag fra mandens advokat, Kelly Zarcone.

»Jeg snakkede med Martin for et par minutter siden. Han fortalte, at han har det bedre end i går. Han er startet hos en fysioterapeut i dag, hvilket i den grad er et skridt i den rigtige retning,« siger han til CNN og fortsætter:

»Hans hjerne er skadet, og han er klar over det nu. Og på grund af det er han ikke interesseret i at lave medieinterviews lige nu. Han føler sig opmuntret af den støtte, som han har modtaget fra så mange mennesker over hele kloden. Det hjælper.«

Her ligger den blødende demonstrant Martin Gugino (75) blødende på jorden i Buffalo, New York. Foto: JAMIE QUINN - Reuters Vis mere Her ligger den blødende demonstrant Martin Gugino (75) blødende på jorden i Buffalo, New York. Foto: JAMIE QUINN - Reuters

Hændelsen af Martin Gugino der ryger til jorden under en demonstration blev filmet af et lokalt medie og har sidenhen cirkuleret på nettet, hvor den er blevet set over 80 millioner gange.

På optagelsen ser man, hvordan han går frem mod betjentene, inden de skubber ham omkuld, så han falder bagover og slår hovedet.

Efterfølgende blev Martin Gugino indlagt på intensivafdelingen, men er altså nu i bedring, fortæller hans advokat.

Politiets forklaring lød i første omgang, at manden var faldet, men videooptagelsen fra stedet viser noget andet.

Foto: Jamie Quinn/Reuters Vis mere Foto: Jamie Quinn/Reuters

Demonstrationen var en del af den verdensomspændende række af protester mod politivold og racisme i forbindelse med den sorte mand George Floyds død under en brutal anholdelse i Minnesota.

De to betjente, der skubbede den 75-årige demonstrant omkuld, blev efterfølgende suspenderet fra deres job uden løn, mens sagen undersøges.

Det har fået 57 betjente fra Buffalo til at træde tilbage fra politiets uroenhed i solidaritet med de suspenderede kolleger.