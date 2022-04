Den ældre mand nægter at flytte sig.

Høj, ranglet og ubevæbnet går ham frem mod de mange kampklædte betjente, inden han får et hårdt skub i brystet.

Han mister balancen. Falder bagover og slår baghovedet direkte ned i fliserne.

Her bliver den 75-årige Martin Gugino liggende blødende og livløs, mens betjentene går lige forbi ham.

Det så dramatisk ud, da Martin Gugino blev skubbet omkuld af politiet under en George Floyd-demonstration i juni 2020. Foto: STRINGER Vis mere Det så dramatisk ud, da Martin Gugino blev skubbet omkuld af politiet under en George Floyd-demonstration i juni 2020. Foto: STRINGER

Videoen fra demonstrationen i byen Buffalo i staten New York i juni 2020 rystede ikke bare mange amerikanere, men også mange udenfor USA.

Det var kun en god måneds tid efter drabet på George Floyd, som døde, da en betjent satte sig på ryggen af ham under en anholdelse i Minneapolis.

Gugino deltog i en lovlig demonstration mod politivold, men endte med selv at pådrage sig en hjernerystelse og en hjerneskade efter sit møde med politiet.

De to betjente, Robert McCabe og Aaron Torgalski, som havde skubbet Gugino, blev siden suspenderet, og sagen blev undersøgt nærmere.

Foto: STRINGER Vis mere Foto: STRINGER

Nu har en voldgiftsdommer afgjort, at de to betjente ikke overtrådte deres magtbeføjelser, da de skubbede den ældre mand. Det skriver flere aviser. Blandt dem The Guardian.

Fredag lød det var voldgiftsdommeren Jeffrey Selchick:

»Under gennemgangen er der ingen beviser, der støtter påstanden om, at respondenterne (politibetjentene) havde andre holdbare muligheder end at flytte Gugino væk fra deres fremadgående bevægelse.«

Dommeren understreger desuden, at det såkaldte »anvendte magtniveau« var passende, fordi Gugino nægtede at efterkomme ordrer om at forlade stedet, og at han opførte sig uberegneligt og gik direkte mod McCabe.

De to betjente, Aaron Torgalski (tv) og Robert McCabe (th) er foreløbig blevet frikendt i sagen om den 75-årge Martin Gugino. Foto: ERIE COUNTY DA Vis mere De to betjente, Aaron Torgalski (tv) og Robert McCabe (th) er foreløbig blevet frikendt i sagen om den 75-årge Martin Gugino. Foto: ERIE COUNTY DA

»Anvendelsen af magt anvendt af respondenterne afspejlede ingen hensigt fra deres side om at gøre mere end at flytte Gugino væk fra dem,« skriver dommeren.

En af Guginos venner siger til The Guardian, at den ældre mand sandsynligvis forsøgte at vise betjentene noget på sin telefon.

»Hvad jeg tror, han gjorde, var at forsøge at vise dem noget, de skulle læse på hans telefon: Om lovgivningen, om forsamlingsfriheden. Eller spørge dem om, hvorfor de forhindrede folk i at benytte den rettighed.«

Guginos advokat siger til lokalavisen Buffalo News, at afgørelsen ikke har nogen betydning for den civile retssag, de har anlagt.

Foto: MIKE DESMOND Vis mere Foto: MIKE DESMOND

»Vi er ikke bekendt med nogen sag, hvor denne voldgiftsdommer har dømt mod politifolk i tjeneste, så hans kendelse her på vegne af politiet var ikke kun forventet af os, men bestemt også af fagforeningen og byen, der valgte og betalte ham,« siger Melissa Wischerath til avisen.

Politikommissæren i Buffalo har besluttet, at de to betjente genoptager deres arbejde i denne uge.