Da en 75-årig kvinde lørdag aften blev fundet dræbt, gik der ikke længe, før politiet på en adresse i Årslev på Fyn skred til anholdelse af et af kvindens familiemedlemmer.

Den 41-årige mand, der nu er sigtet for at stå bag drabet. Og det er politiets mistanke, at han har handlet alene.

I en pressemeddelelse fra Fyns Politi lyder det, at anholdelsen fandt sted klokken 21.44.

Kort forinden havde man modtaget en anmeldelse, der altså fik politiet til at rykke ud.

Det er ikke mange detaljer, politiet har lyst til at dele med offentligheden.

For nuværende lyder det blot, at man efterforsker sagen og planlægger at fremstille den 41-årige mand i grundlovsforhør søndag.

Grundlovsforhøret finder sted ved Retten i Svendborg.

