En ældre mand har fået skader i hjernen, efter at han blev væltet omkuld af en politibetjent i byen Buffalo.

En 75-årig amerikansk mand ved navn Martin Gugino, der for nylig blev skubbet omkuld af en betjent ved en demonstration i byen Buffalo, har fået skader i hjernen som følge af faldet.

Det fortæller mandens advokat, Kelly Zarcone, torsdag ifølge NBC New York.

- Så hjerteskærende som det end er, så er hans hjerne skadet, og han er i høj grad klar over det, udtaler Kelly Zarcone i en erklæring.

Hun uddyber ikke, hvor omfattende skaderne i hjernen er.

- Han føler sig opmuntret og opløftet af den store strøm af støtte, han har modtaget fra så mange mennesker over hele kloden. Det hjælper.

- Han ser frem til at få det bedre og finde ud af, hvordan hans "nye hverdag" kan komme til at se ud, slutter advokaten.

Nyheden om Martin Gugino kommer, få dage efter, at USA's præsident, Donald Trump, kom med beskyldninger om, at Gugino kunne være en "provokatør" fra den aktivistiske, antifascistiske gruppe Antifa.

I et opslag på Twitter tirsdag antydede Trump således, at der kunne være blevet lagt en fælde for politiet i situationen, som blev optaget på video og efterfølgende delt millioner af gange på sociale medier.

Trumps teori har mødt hård kritik og kan ifølge en lang række internationale medier ikke understøttes af beviser.

På videooptagelsen ser man Martin Gugino gå frem mod en gruppe betjente, hvoraf en skubber ham omkuld, så han falder bagover og slår hovedet.

I kølvandet på episoden er de to involverede betjente blevet sigtet for vold. Begge nægter sig skyldige.

Kritikere har fremhævet hændelsen som et eksempel på politivold efter den sorte amerikaner George Floyds død.

George Floyd døde 25. maj, efter at Minneapolis-politibetjenten Derek Chauvin under en anholdelse pressede sit knæ mod Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder.

Guvernør i delstaten New York, hvor Buffalo ligger, har taget kraftigt afstand fra Donald Trumps beskyldninger mod den 75-årige Martin Gugino.

Guvernør Andrew Cuomo har opfordret Trump til at undskylde.

