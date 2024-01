Den meget omtalte iranske menneskerettighedsaktivist Narges Mohammadi er nu blevet tildelt yderligere 15 måneders fængsel

Det skriver det tyske medie Spiegel.

Det vakte stor vrede rundt om i verden, da Narges Mohammadi i 2022 blev idømt otte års fængsel og 74 piskeslag for blandt andet at sprede 'propaganda imod staten'.

I oktober sidste år fik hun så tildelt Nobels fredspris for sin kamp for frihed i Iran.

Ifølge Nobelkomiteen fik hun prisen for som aktivist at have »kæmpet mod undertrykkelse af kvinder i Iran og for hendes kamp for at fremme menneskerettigheder og frihed for alle«.

Det gjorde hun blandt andet i forbindelse med protester sidste år, da en 22-årig kvinde døde i moralpolitiets varetægt.

Men nu har hun altså fået endnu en dom for at have lavet 'propaganda mod systemet'.

Den iranske domstol forbyder hende også at forlade landet efter sin fængselsstraf.