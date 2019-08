I 24 år har han gået og frygtet, at politiet ville komme efter ham.

Nikolay Nikolayevich har været på listen over eftersøgte af russisk politi i mere end to årtier på grund af et dobbelt mordforsøg på sin kæreste og hendes dengang 6-årige datter.

I november 1995 efterlod han gerningsstedet i Kemerovo i det sydvestlige Sibirien med den helt klare overbevisning, at han havde dræbt dem begge med dybe knivstik, skriver The Sibirian Times.

Af frygt for at blive pågrebet på grund af mordet, flygtede han ind i de sibiriske skove. Men politiet fandt ham ikke i 90'erne, så han fortsatte sin kurs, indtil han nåede Irkutsk regionen.

Huse er ødelagte af den oversvømmelse, der har ramt byen Tulun i Irkutsk regionen i Rusland.

Han slog sig ned ved Biryusa floden og byggede et shelter, hvor han boede i to årtier på flugt fra politiet. Her levede han af fisk og dyr, han selv havde nedlagt.

Og havde det ikke været for en massiv oversvømmelse i regionen, havde den 73-årige mand formentlig levet sine dage i skjul i naturen.

Da området blev oversvømmet i juli, måtte Nikolay og hundredevis af mennesker fra området evakueres.

På et hospital i byen viste han sit identifikationskort til lægerne, men her blev der slået alarm og en advarelse kom op.

Det var en oversvømmelse i byen Tulun i Rusland, der fik den 73-årige mand frem fra sit skjul.

Til afhøring erkendte han mordforsøgene, men til Nikolay Nikolayevics store overraskelse kunne politiet fortælle, at hans daværende kæreste og hendes datter overlevede mordforsøget i 1995.

»Han fortalte os, at al den tid havde han ventet på, at politiet kom efter ham, og så skete det lige pludselig,« siger en repræsentant fra politiet i Kemerovo regionen.

»Han forstår, hvad det er for en forfærdelig ting, han gjorde for flere år siden. Og han tænker tydeligvis over det hele tiden,« lyder det.

Den 73-årige mand er nu i politiets varetægt de næste to måneder og er blevet sigtet for mordforsøg.