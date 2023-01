Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Redningsaktionen er i fuld gang efter, at et fly med 68 passagerer og 4 ansatte ombord styrtede ned i Nepal natten til søndag dansk tid.

Flyvraget står i flammer, og beredskab forsøger hastigt at slukke flammerne.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters viser billeder fra stedet en tyk sky af sort røg, som stiger op fra stedet, hvor flyet er styrtet.

Billederne viser også redningsmandskabet, som arbejder på stedet, og folk som stimler sammen i området.

Her ses dele af det nedstyrtede fly i Nepal. Foto: HANDOUT Vis mere Her ses dele af det nedstyrtede fly i Nepal. Foto: HANDOUT

»Reddere er allerede ankommet til stedet og forsøger at slukke ilden. Alle myndigheder en nu fokuseret på først og fremmest at få slukket ilden og reddet passagererne,« siger den lokale embedsmand Gurudutta Dhakal til nyhedsbureauet AFP.

Indtil videre er der dog ikke fundet nogen passagerer i live.

Til gengæld er der fundet 16 døde passagerer, oplyser han.

Flyet er styrtet ned mellem den gamle lufthavn og den nye lufthavn i byen Pokhara, som er landets næststørste, og som ligger i den vestlige del af landet.

Her ses redningsfolk i gang med at lede efter folk i det nedstyrtede fly i Nepal. Ind til videre er der dog kun fundet lig. Foto: YUNISH GURUNG Vis mere Her ses redningsfolk i gang med at lede efter folk i det nedstyrtede fly i Nepal. Ind til videre er der dog kun fundet lig. Foto: YUNISH GURUNG

Talsmanden fra det nepalesiske flyselskab Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula, udtaler, at der var ti udenlandske statsborgere om bord på flyet, men han nævner ikke hvilke lande, de kommer fra.

Det er langtfra første gang, at et fly er styrtet ned i Nepal.

I maj sidste år mistede 22 personer livet, da et mindre fly styrtede ned i den berømte bjergkæde Himalaya, som til dels ligger i Nepal.

I 2018 styrtede et fly ned i Kathmandus lufthavn, hvor 50 personer mistede livet.