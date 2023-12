Det var formentlig en fejl af flyets piloter, der gjorde, at et fly i Nepal styrtede ned og slog 72 personer ihjel i januar.

Det viser en rapport, som er blevet udarbejdet af efterforskere udpeget af den nepalesiske regering, skriver BBC.

Ifølge BBC skyldtes flystyret, at piloterne ved en fejl havde slukket for strømmen, hvilket gjorde, at flyets motorer blev afbrudt.

Flyet, der blev fløjet af Yeti Airlines, styrtede 15. januar mellem byerne Kathmandu og Pokhara. Det var tredje gang på dagen, at flyet fløj mellem de to byer.

I rapporten står det også, at piloterne undlod at identificere problemet og foretage korrigerende handlinger på trods advarsler, lyder det.

Og endelig står det, at »mangel på passende teknisk og færdighedsbaseret træning, høj arbejdsbyrde og stress samt manglende overholdelse af standardprocedurer« var medvirkende faktorer til ulykken.

Efterforskere fra USA, Canada, Frankrig og Singapore har været med til at udarbejde rapporten og årsagen til flystyret.

Flystyrtet var det mest dødelige i Nepal i 30 år. To spædbørn var blandt de omkomne.

De omkomne kom blandt andet fra Nepal, Indien, Rusland, Sydkorea, Argentina, Irland, Australien og Frankrig.

Du kan læse mere flystyret HER.