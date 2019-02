USA's præsident har et "meget godt helbred", siger hans læge efter fire timer lang undersøgelse.

USA's præsident, Donald Trump, har et "meget godt helbred".

Det slår hans læge fast efter en fire timer lang lægeundersøgelse.

Det skriver AFP og Reuters.

- Mens rapporter og anbefalingerne bliver færdiggjort, kan jeg med glæde meddele, at USA's præsident har et meget godt helbred, og jeg forventer, at det forbliver sådan i den resterende del af hans præsidentperiode.

Sådan skriver Det Hvide Hus' læge Sean Conley i en meddelelse.

Lægeundersøgelsen af den 72-årige præsident, der omfattede en række fysiske test, fandt sted på Walter Reed-militærhospitalet.

/ritzau/