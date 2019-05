Alene på Atlanterhavet i 128 dage.

Sådan har dagligdagen været for den 72-årige franskmand Jean-Jacques Savin i løbet af de seneste fem måneder.

26. december påbegyndte Jean-Jacques Savin nemlig sit livs eventyr og drog afsted på egen hånd i bestræbelserne på at krydse Atlanterhavet.

Og i sidste uge lykkedes for Jean-Jacques Savin at betræde land for første gang i 2019, da han sejlede i land.

Jean-Jacques Savin sammen med sin tønde. Foto: LIONEL CHAMOISEAU Vis mere Jean-Jacques Savin sammen med sin tønde. Foto: LIONEL CHAMOISEAU

Ikke nok med at bedriften i sig selv er imponerende - taget fødselsattesten på 72 år i betragtning - så krydsede franskmanden det 106.450.000 kvadratkilometer store hav i en hjemmelavet tønde uden hjælp fra motorkraft.

Jean-Jacques Savins eventyr startede ved de kanariske øer ud for Afrikas vestkyst og sluttede, da han gik i land på den caribiske ø, Sint Eustatius.

Efterfølgende har han også været ude og kommentere turen, som han selv kalder for 'sit livs eventyr'.

»Alt har en slutning. Og endelig er jeg her ved slutningen af dette eventyr,« fortalte han til CNN.

Tønden set indefra. Foto: GEORGES GOBET Vis mere Tønden set indefra. Foto: GEORGES GOBET

For Jean-Jacques Savin har rejsen handlet om at bevise, at det er muligt at overleve sådan en rejse. Samtidig har han også været inspireret af Alain Bombard, som ligeledes sejlede på egen hånd over Atlanten tilbage i 1952.

Jean-Jacques Savin byggede den orangefarvede tønde, som er 10 meter lang og 6,8 meter bred, sammen med to tøndeproducenter. Den er lavet harpiksbelagt krydsfiner.

Inde i tønden havde Jean-Jacques Savin forsynet sig selv med en seng, et lille køkken samt plads til opbevaring. Måltiderne i løbet af de mange dage stod udelukkende på fisk, han fangede i havet.

Undervejs på turen fejrede Jean-Jacques Savin også sin 72-års fødselsdag i januar. I den anledning havde han medbragt en flaske rødvin af mærket Saint-Émilion, som han nød for sig selv.