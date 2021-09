De seneste dage og uger har amerikanske og internationale medier været fyldt med nyheder om den forsvundne amerikanske Instagram-profil Gabby Petito.

Men 22-årige Gabby Petito er blot en af hundredvis af personer, der er forsvundet i samme område i USA gennem de seneste godt ti år. De andre, dem har du bare aldrig hørt om.

Tallet er i virkeligheden ganske voldsomt.

Det lyder på 710.

Og det dækker alene over antallet af indfødte personer, der er blevet meldt forsvundet i den amerikanske delstat Wyomning fra 2011 til 2020.

85 procent af dem var børn og 57 procent af dem var piger eller kvinder.

Og det er i den samme delstat, hvor den nu berømte instagrammer Gabby Petito forsvandt og siden blev fundet død.

Gabby Petitos sag har fået enorm opmærksomhed. Amerikanske, internationale og danske medier har fulgt sagen tæt.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police Vis mere Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police

Og sociale medier er fyldt til randen med rygter, diskussioner og teorier om, hvorvidt det var Gabby Petitos kæreste Brian Laundrie, der siden selv er forsvundet nærmest sporløst, som har slået hende ihjel og skaffet hendes lig af vejen i den berømte nationalpark Grand Teton, som paret besøgte sammen.

Gabby Petitos sag har umiddelbart en bred appel. Det er den unge, lyshårede kvinde, der måske/måske ikke er blevet offer for en kæreste, der er blevet beskrevet som værende dårlig for hende. Og i USA ses det også som en sag, som politiet, der er under hård kritik flere steder, kunne have forhindret, da de tidligere stoppede dem i deres bil med en grædende Gabby Petito.

Men Gabby Petitos forsvindingssag er den første af de mange til at blive dækket så intenst i en delstat, der har en grusom historie med forsvindingssager.

Problemet har været så udtalt over en årrække, at man i delstaten har valgt at nedsætte en taskforce, der skal forsøge at finde ud af, hvorfor netop deres delstat har så store problemer med forsvundne personer.

Men hovedparten af de andre, der er forsvundet i delstaten, er unge indfødte, som ikke har den samme medieappel, som Gabby Petito. Langt de fleste af dem er kvinder, og en stor del af dem er børn.

Alligevel har de mange forsvindingssager næsten ikke fået nogen dækning i medierne. Og hvis der endelig er dækning af det, så er den hovedsageligt i lokale medier.

Siden Gabby Petito forsvandt, har hendes hashtag været søgt på 268 millioner gange på TikTok, mens nærmest ingen har søgt på de andre 710 forsvundne i Wyoming.