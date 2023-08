En storstilet politiaktion har ført til lukningen af et omfattende hackernetværk.

FBI oplyser tirsdag, at det var lykkedes russisktalende it-kriminelle at sprede skadelig software – såkaldt malware – til computere i myndigheder og offentlige institutioner i flere lande.

I alt har hackernetværket inficeret omkring 700.000 maskiner på globalt plan.

Netværket blev lukket i et samarbejde mellem FBI og en række europæiske myndigheder, herunder franske, tyske, hollandske og britiske.

»FBI har neutraliseret den vidtrækkende kriminelle fødekæde,« udtaler FBI-direktør Christopher Wray.

Malwaren ved navn 'Qakbot' blev hovedsageligt spredt til computerne gennem spam-e-mails med links eller vedhæftede filer, som modtageren skulle åbne.

Når det var sket, blev computerne en del af bagmændenes digitale netværk, som de efterfølgende kunne bruge til at orkestrere større hackerangreb. I de senere år er der foretaget flere såkaldte ransomwareangreb, hvor hackere nedlægger kritisk digital infrastruktur hos virksomheder, som de efterfølgende afkræver store beløber for at tilbagegive.

FBI oplyser, at man i forbindelse med nedlukningen har beslaglagt mere end 8 millioner dollar i kryptovaluta fra hackerne.

For at afbryde hackernetværket stillede FBI et program til rådighed, der fjerner malwaren fra de inficerede computere.