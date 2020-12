Indbyggertallet i New York er faldet med 70.000 under coronapandemien.

Det har samtidig betydet, at den store amerikanske by alt i alt har mistet indtægter for lige over 200 milliarder kroner.

Det kan ifølge Reuters ses i talmateriale fra Unacast, der har analyseret anonymiseret gps-data fra mobiltelefoner fra 1. januar til 7. december i år.

»Udvandringen har ikke været så stor, som folk har talt om,« siger Thomas Walle fra Unacast:

Smuk ser hun ud, Frihedsgudinden ud for New York. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Smuk ser hun ud, Frihedsgudinden ud for New York. Foto: ANGELA WEISS

»Men måske den største indvirkning vil være, hvordan befolkningen og demografien forandrer sig.«

Det siger han, fordi tilflytterne ser ud til at have en lavere indkomst end fraflytterne. Eksempelvis i det eeksklusive kvarter Tribeca: Her havde de folk, der forlod byen en gennemsnitlig indkomst på cirka 860.000 dollar, mens de nye indbyggere har en årsløn i omegnen af 500.000 kroner.

»Det store spørgsmål er, hvordan ejendomsmarkedet og detailbranchen forholder sig til det,« siger Thomas Walle fra Unacast.

Han forudsiger, at faldet i indbyggertal og indkomst kan have langtrækkende konsekvenser for en by, der samtidig skal komme sig oven på coronapandemien. Vil priserne på boliger falde tilsvarende? Vil nye og billige indkøbsmuligheder opstå?

Der er helt præcist 3,57 millioner mennesker, der har forladt New York i år, mens 3,5 millioner i stedet er flyttet til byen.